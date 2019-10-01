  • «Закашлялся во сне невзрачный мужичок»: Лавров написал стихотворение про тайгу

    01 октября 2019, 12:37

    Дарья Бунякова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров написал новое стихотворение, посвященное пожарам в тайге. Текст произведения опубликовал в Facebook МИД России.
    «Закашлялся во сне невзрачный мужичок»: Лавров написал стихотворение про тайгу

    Свое стихотворение Лавров назвал «Выстрел в тайге» и написал его для журнала «Русский пионер». Редакция обозначила дым темой нового произведения. В рифмованных строчках министр описал лесной пожар и случай, который произошел с охотником и лесником.

    МИД РФ опубликовал стихотворение Лаврова о Чуркине

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    Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

    Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

    А посреди тайги в охотничьей землянке

    Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

    Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

    Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

    И вдруг прям на него, как немец из тумана,

    С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

    И выстрел заглушил шум дальних электричек,

    Остался у ручья невзрачный мужичок.

    В кармане у него нашли коробку спичек

    И пачку сигарет с названием «Дымок».

    Сергей Лавров уже не первый раз представляет публике свое творчество. Еще в 1994 году он посвятил стихотворение постпреду России при ООН Виталию Чуркину. Лавров вспомнил о совместной работе с коллегой во время конфликта на Балканах в начале 1990-х.

    Произведение опубликовали только в 2017 году в «Русском пионере». В том же году появилось новое произведение министра о политике и было написано в сатирическом стиле.

    Кроме того, Лавров является автором гимна МГИМО. Он окончил институт в 1972 году.