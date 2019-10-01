«Закашлялся во сне невзрачный мужичок»: Лавров написал стихотворение про тайгу

Свое стихотворение Лавров назвал «Выстрел в тайге» и написал его для журнала «Русский пионер». Редакция обозначила дым темой нового произведения. В рифмованных строчках министр описал лесной пожар и случай, который произошел с охотником и лесником.

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Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием «Дымок».

Сергей Лавров уже не первый раз представляет публике свое творчество. Еще в 1994 году он посвятил стихотворение постпреду России при ООН Виталию Чуркину. Лавров вспомнил о совместной работе с коллегой во время конфликта на Балканах в начале 1990-х.

Произведение опубликовали только в 2017 году в «Русском пионере». В том же году появилось новое произведение министра о политике и было написано в сатирическом стиле.

Кроме того, Лавров является автором гимна МГИМО. Он окончил институт в 1972 году.