«Закашлялся во сне невзрачный мужичок»: Лавров написал стихотворение про тайгу
Свое стихотворение Лавров назвал «Выстрел в тайге» и написал его для журнала «Русский пионер». Редакция обозначила дым темой нового произведения. В рифмованных строчках министр описал лесной пожар и случай, который произошел с охотником и лесником.
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Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,
Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.
И вдруг прям на него, как немец из тумана,
С дымящимся стволом выходит дед-лесник.
И выстрел заглушил шум дальних электричек,
Остался у ручья невзрачный мужичок.
В кармане у него нашли коробку спичек
И пачку сигарет с названием «Дымок».
Сергей Лавров уже не первый раз представляет публике свое творчество. Еще в 1994 году он посвятил стихотворение постпреду России при ООН Виталию Чуркину. Лавров вспомнил о совместной работе с коллегой во время конфликта на Балканах в начале 1990-х.
Произведение опубликовали только в 2017 году в «Русском пионере». В том же году появилось новое произведение министра о политике и было написано в сатирическом стиле.
Кроме того, Лавров является автором гимна МГИМО. Он окончил институт в 1972 году.