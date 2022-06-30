Заявляющие о своей исключительности страны нарушают правовые нормы — Путин
Путин назвал заявляющих о собстственной исключительности страны нарушителями правопорядка
Государства, проповедующие собственную исключительность, нарушают собственные и мировые права. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».
Российский лидер сказал это во время обращения к участникам X Петербургского международного юридического форума. Его речь посетителям мероприятия показали в формате видео.
«Страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечеркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова», — сказал Путин.
По его словам, доминирование подобных стран на мировой арене ведет к масштабным, системным рискам. Кроме того, господство заявивших о своей исключительности стран является непродуктивным и опасным.
Также в своей речи Путин заявил о стремительном формировании многополярной системы мира. Эти слова российского президента процитировали «Известия».