Государства, проповедующие собственную исключительность, нарушают собственные и мировые права. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Российский лидер сказал это во время обращения к участникам X Петербургского международного юридического форума. Его речь посетителям мероприятия показали в формате видео.

«Страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечеркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова», — сказал Путин.

По его словам, доминирование подобных стран на мировой арене ведет к масштабным, системным рискам. Кроме того, господство заявивших о своей исключительности стран является непродуктивным и опасным.

Также в своей речи Путин заявил о стремительном формировании многополярной системы мира. Эти слова российского президента процитировали «Известия».