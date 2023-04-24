Власть 24 апреля 2023, 18:47 Заявления Запада об отсутствии причин для СВО назвали ложью Представитель Кремля Песков назвал ложь в адрес России частью гибридной войны Запада РИА «Новости»

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Утверждения западных политиков об отсутствии у России причин для проведения специальной военной операции — это ложь, которая является неотъемлемой частью гибридной войны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что все подобные заявления имеют только одну цель — навредить нашей стране, которую они ненавидят и винят во всем, что происходит в мире.

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«Россия во всем виновата, во всем, что происходит, агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это — это чудовищная ложь», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что ставший гегемоном в информационной сфере Запад старается разрушить реальную информацию и заменить ее своей неправдой. Представитель Кремля отметил, что противостоять такой гибридной агрессии возможно только при помощи силы воли, веру в свою правоту и здраво оценивая происходящие события.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в декабре 2022 года назвал главными целями специальной военной операции защиту мирного населения Донбасса и безопасность жителей России. Также он отметил, что на повестке остаются важными денацификация и демилитаризация Украины.