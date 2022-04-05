Заявления Запада о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине безосновательны

Заявления о якобы возможном применении Россией ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине не имеют ни малейшей рациональной основы. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время выступления на сессии комиссии организации по разоружению. Он подчеркнул, что критерии использования таких вооружений никак не касаются разворачивающегося на Украине сценария. Слова российского дипломата привет ТАСС.

«Из уст безответственных западных политиков и экспертов приходится слышать провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер», — сказал Полянский.

Он также добавил, что Россия может задействовать свой ядерный потенциал как ответ в том случае, если подобное вооружение будет применено против страны. Еще один вариант — агрессия против государства с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства». Эти критерии не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся на Украине, подчеркнул Полянский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ядерное оружие может быть использовано только в случае реальной угрозы стране.