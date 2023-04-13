Власть 13 апреля 2023, 14:05 Заявления СМИ о внутренней борьбе между Минобороны и ФСБ опровергли Песков опроверг заявления западных СМИ о борьбе между Минобороны и ФСБ РИА «Новости»

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Достоверность сообщений западных СМИ о якобы внутренней борьбе между силовыми ведомствами России сомнительна. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Речь в публикациях шла о возможном противостоянии ФСБ и Министерства обороны.

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«Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность», — сказал Песков.

Он отметил, что сомневается в понимании автором материала сути происходящего в России.

Ранее Песков счел уткой сообщения западных СМИ, что Египет якобы планировал поставить для РФ тысячи ракет. Он подчеркнул, что в изданиях сейчас появляется много недостоверной информации. По словам официального представителя Кремля, нельзя серьезно относиться к подобным публикациям.

Представитель Кремля посоветовал не верить никому в вопросе о «российских фейках». Фальшивые новости он счел опасным оружием.