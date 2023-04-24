24 апреля 2023, 19:03
Заявления о загибающейся российской экономике сочли враньем
Песков назвал враньем утверждения Байдена, что экономику России разрушили санкции
Утверждения президента США Джо Байдена о том, что экономику России развалили санкции — ложь. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.
Байден и все европейские лидеры, обратил внимание Песков, убеждают граждан западных стран, что санкции работают, и Россия загибается.
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«Это вранье. Это та же самая огромная великая ложь», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава министерства финансов Антон Силуанов признал, что западные рестрикции сказываются на России, но страна делает все, чтобы как можно быстрее их преодолеть. В числе мер, удерживающих экономическую ситуацию под контролем, он назвал таргетирование инфляции, бюджетное правило, плавающий курс доллара, евро и других валют.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз пока не готов представить новый, одиннадцатый, пакет санкций против России.
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