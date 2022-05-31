Заявления о грядущем мировом голоде назвали истерией

Рост мировых цен на продовольствие спровоцирован информационной истерией о грядущем голоде, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он уверен, что на самом деле нет угрозы нехватки продовольствия. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Эта накачка и информационная истерия на тему грядущего голода на самом деле играют только на рост цен. И, с моей точки зрения, это не лучшая игра, которая довольно плохо закончится в конечном итоге», — заявил Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

К реальным угрозам продовольственной безопасности приводит именно игра на повышение цен, потому что нет никаких реальных предпосылок к нехватке продовольствия и дефициту ресурсов, уверен Злочевский.

Слова международных экспертов о запасах продовольствия в мире на 10 недель глава РЗС назвал необоснованными. Если бы не информационная истерия, «не стояли бы рогатки на логистических путях в виде стоимости транспортировки и страхования грузов», то мировая цена на пшеницу была бы значительно ниже, подчеркнул Злочевский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден и Зеленский войдут в историю как президенты, устроившие голодомор. Запад продолжает принимать необдуманные решения, которые усугубляют последствия антироссийских санкций. Это может привести к дефициту продовольствия.