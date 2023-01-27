Власть 27 января 2023, 13:17 Заявление Трампа обнажило нежелание США заканчивать украинский конфликт Песков: США могут быстро завершить конфликт на Украине, но намеренно этого не делают РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти США способны быстро урегулировать украинский конфликт, однако намеренно не используют эту возможность. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Президент США [Джозеф Байден], действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро», — сказал он.

Реклама

Песков отметил, что у правительства Соединенных Штатов есть рычаги давления на украинских коллег. При желании США дали бы соответствующие указания властям восточноевропейской страны. По словам Пескова, американское правительство выбрало противоположный сценарий. Оно согласовывает отправки вооружения Украине.

Также пресс-секретарь президента России отметил, что степень напряженности вокруг Украины растет. Он сказал, что этому способствуют отправка западного вооружения на баланс ВСУ, а также ряд других решений властей США и ЕС.