Заявление Трампа о «миллионах жертв» коммунизма объяснили страхом перед восстанием

Трамп обвинил социализм и коммунизм в смерти 100 миллионов человек Подробнее

Комментируя изречения Трампа, Федоров объяснил, что его ненависть к социализму исходит из соображений безопасности. По его словам, Штьаты стремятся сохранить капиталистическую модель общества, в которой существуют два вида людей.

«Для Трампа капиталистическая модель является базовой, и в его понимании она системно сбалансирована. Тысячу лет общество строилось не как общество равных, а как общество князей и подчиненных, рабов и работорговцев. То есть всегда была эта градационная вертикаль. И в этом плане Трамп защищает тысячелетнюю мировую позицию», — заявил Федоров.

Депутат также объяснил акцент Трампа на Венесуэле, где якобы гибнут массы людей. По словам парламентария, американского лидера раздражает «инакомыслие», которое присуще таким странам, как Венесуэла. Опять же такое раздражение вызвано тем, что США боятся, что другие страны могут восстать против них. Социализм в этом случае выступает прикрытием.

«Это — обычная конкуренция наций. Принцип, согласно которому происходит подавление любых государств, которые как-либо тебе мешают. И понятно, что Венесуэла мешает США, она создает прецедент такого партизанского восстания», — процитировал «ПолитЭксперт» слова Федорова.