Заявление США о милитаризации Крыма назвали грубым вмешательством в российские дела

Заявление США о милитаризации Крыма — это нонсенс и грубое вмешательство в дела РФ, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Крым — это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории», — заявил парламентарий.

Шеремет призвал США объяснить, с чем связана активизация их разведывательных полетов у границ РФ и участившиеся заходы военных кораблей в Черное море.

«Это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. <…> С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», — констатировал депутат.

Ричард Миллс, исполняющий обязанности постпреда США при ООН, ранее заявил, что милитаризация Крыма якобы представляет угрозу общей безопасности. Американский дипломат добавил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России, а соответствующие санкции, введенные против Москвы, останутся в силе, пока она не сменит свой курс в отношении Украины.

В Крыму ранее сравнили риторику представителя США в ООН с поведением зомби.