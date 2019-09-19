Заявление о сокращении военного превосходства НАТО над Россией назвали лукавством

Генерал США: НАТО утратил военное превосходство над Россией Подробнее

«Я расцениваю это заявление как большое лукавство. Потому что НАТО размещает свои части всё ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о «российской угрозе», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что «никто не собирается нападать на НАТО». В связи с этим надо задуматься, о разоружении и ослаблении напряженности.

Впрочем, он не исключает, что такие заявления делают ради увеличения бюджета на оборону стран НАТО, включая США.

Ранее главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозеф Данфорд заявил об сокращении военного превосходства НАТО над Россией. По его словам, альянсу пришлось изменить свою стратегию весной из-за изменения баланса сил.