Заявление о подготовке ФРГ к войне с Россией назвали «политическим эвфемизмом»

Политолог Александр Камкин обсудил с Общественной службой новостей слова депутата бундестага Севим Дагделен о подготовке Германии к войне с Россией.

Камкин назвал заявление немецкого парламентария «политическим эвфемизмом» и напомнил, что фракция «Левые», к которой принадлежит Дагделен, регулярно выступает с антимилитаристскими заявлениями.

«В целом, если говорить не о материальном, а о политическом и идейном мире — данный господин прав, потому что санкции — это по сути экономическая война. И участие Германии, усиление санкционного режима — шаги недружественные, ведущие к конфронтации», — заметил специалист.

По его словам, что касается реального военного столкновения, то Германия, являясь одним из ключевых членов НАТО, будет идти «в фарватере Вашингтона, как союзник».

«Можно сказать так, в переносном смысле, военно-политическом — Германия не исключает военной конфронтации с нашей страной», — добавил эксперт.