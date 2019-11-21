Заявление НАТО о космосе встревожило МИД РФ

МИД РФ считает, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о космосе вызывает тревогу. Ранее он сказал, что космическое пространство станет сферой новой оперативной деятельности альянса.

«Военное планирование альянса нацелено на задачу достижения превосходства во всех средах со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она сказала это в ходе брифинга, который прошел в Москве в четверг, 21 ноября. Слова Захаровой процитировал «Интерфакс».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, как именно НАТО станет реализовывать слова своего генерального секретаря. Захарова подчеркнула, что особое внимание будет уделяться намерениям альянса разместить в космосе оружие. Она отметила, что это негативно скажется на международной и стратегической стабильности и призвала НАТО поддержать усилия Москвы и не допустить гонки вооружений в космосе. Захарова уверена, что его превращение в «в арену вооруженного противостояния» идет в разрез интересов каждой страны, в том числе и тех, кто состоит в НАТО.