Заявление Лукашенко назвали признанием Крыма территорией России

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета Союзного государства может служить свидетельством признания полуострова частью России. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. Он отметил, что сомнений в такой трактовке слов Лукашенко быть не может.

Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отметил, что Белоруссия давно сочла Крым российской территорией, просто это не было сформулировано специально для медийного пространства России. Хотя, по словам парламентария, президент Лукашенко уже несколько раз говорил, что Крым как субъект Российской Федерации — это современная политическая реальность.

«Сегодня это недвусмысленно было объявлено, и для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад, был неотъемлемой частью Российской Федерации», — добавил парламентарий.

Ранее в ходе беседы, которая прошла в формате видеоконференции, президент Белоруссии посетовал, что Владимир Путин «все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым», но 4 ноября предпочел общаться через интернет. Путин ответил, что всегда будет рад видеть своего белорусского коллегу в Севастополе — и рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, к которому он лично возложил цветы.