Заявление главы OMV по «Северному потоку — 2» оценили в Госдуме
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал призыв главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле ответить на угрозы США о введении санкций в отношении компаний, участвующих в постройке «Северного потока — 2», сообщил сайт RT.
«Заявление абсолютно правильное. Потому что сегодня, после беспрецедентного давления Соединенных Штатов в лице Госдепа, Минфина, Министерства энергетики США, они стали угрожать непосредственно участникам этого проекта», — отметил Чепа.
По его словам, это вызвало большое возмущение представителей компаний. Некоторые уже обратились к руководству своих государств. Депутат подчеркнул, что в настоящий момент «идет непосредственное обращение в Берлин и Брюссель» с просьбой оценить действия Штатов.
Как заметил Чепа, американцы заявляли, что продолжение работы этих европейских организаций оказывает угрозу Трансатлантическому договору. Он читает, это является «прямым политическим шантажом».