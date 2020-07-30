«Заявление абсолютно правильное. Потому что сегодня, после беспрецедентного давления Соединенных Штатов в лице Госдепа, Минфина, Министерства энергетики США, они стали угрожать непосредственно участникам этого проекта», — отметил Чепа.

По его словам, это вызвало большое возмущение представителей компаний. Некоторые уже обратились к руководству своих государств. Депутат подчеркнул, что в настоящий момент «идет непосредственное обращение в Берлин и Брюссель» с просьбой оценить действия Штатов.

Как заметил Чепа, американцы заявляли, что продолжение работы этих европейских организаций оказывает угрозу Трансатлантическому договору. Он читает, это является «прямым политическим шантажом».