«Заявление безукоризненное». Депутат — о позиции бизнес-союза Германии по СП — 2
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков обсудил с RT слова главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса о том, что угрозы США ввести очередные ограничения в отношении немецких предприятий, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», недопустимы.
«Заявление безукоризненное. Безусловно, оценки расставлены точно», — подчеркнул первый зампред думского Комитета по международным делам.
По его словам, угрожая рестрикциями Штаты не только вмешиваются в дела Германии, но и пытаются взломать сложившиеся нормы и устои международного права.
По мнению парламентария, эта ситуация снова показала, что Вашингтон не рассматривает своих союзников в Европе «как вполне независимые государства».
«Для того, чтобы эту независимость и суверенитет обеспечить, европейцам предстоит многое пересмотреть в своих отношениях с заокеанскими партнерами», — добавил законодатель.