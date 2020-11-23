«Заявление безукоризненное. Безусловно, оценки расставлены точно», — подчеркнул первый зампред думского Комитета по международным делам.

По его словам, угрожая рестрикциями Штаты не только вмешиваются в дела Германии, но и пытаются взломать сложившиеся нормы и устои международного права.

По мнению парламентария, эта ситуация снова показала, что Вашингтон не рассматривает своих союзников в Европе «как вполне независимые государства».

«Для того, чтобы эту независимость и суверенитет обеспечить, европейцам предстоит многое пересмотреть в своих отношениях с заокеанскими партнерами», — добавил законодатель.