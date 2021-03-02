Заявление Авакова о возобновлении подачи воды высмеяли в Крыму

Водоснабжение в Крыму обеспечат при помощи федерального центра. В состав Украины полуостров не вернется, а со всеми проблемами справится, как и прежде.

Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал в беседе с РИА «Новости» заявление главы МВД Украины Арсена Авакова. Министр заметил, что поставки воды в Крым с украинской территории должны начаться только в том случае, если полуостров вернется под контроль Киева.

«Крым никогда не вернется в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?» — удивился Черняк.

Он добавил, что жители полуострова справлялись с имеющимися проблемами раньше и намерены делать это впредь.

«С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением», — подчеркнул парламентарий.

Заявления по Крыму, звучащие со стороны киевских властей, он сравнил с мантрой. На полуострове об Украине тем временем не вспоминают.

«Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает», — подытожил Черняк.

После воссоединения Крыма с Россией подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу Киев прекратил в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения полуострова решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. За последний год из-за малого количества осадков они обмелели. В ряде крымских регионов ввели режимную подачу воды в дома. Российское правительство подготовило план по обеспечению полуострова водой.