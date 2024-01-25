Власть 25 января 2024, 19:27 Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 300 тысяч человек Путин: на Фестиваль молодежи в России прислали 300 тысяч заявок из 190 стран РИА «Новости»

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Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи в России подали уже 300 тысяч человек. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области. Его слова опубликовали на сайте Кремля.

«Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира, поэтому это мероприятие обещает быть таким масштабным, мощным, красивым», — отметил Путин.

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Президент отметил, что Россия регулярно проводила у себя события такого масштаба. Глава государства выразил надежду, что фестиваль пройдет на высоком уровне. Путин согласился, что молодым лидерам важно сохранять и укреплять контакты, а также создавать совместные проекты.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Это одно из самых масштабных событий в мире, объединяющее неравнодушных людей со всей планеты. На фестивале встретятся молодые люди из разные сфер: культуры, спорта, медиа, бизнеса, науки. На площадке они обменяются мнениями, проведут открытые разговоры для решения социальных проблем и строительства справедливого мира.

Ранее Путин поздравил всех студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днем. Будущее и успех России зависят от уровня образования в стране, напомнил он.