«Заинтересованность в стабильности». Встречу Путина и Байдена назвали хорошим сигналом

Перед официальным подтверждением предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран и руководителей Советов безопасности. Это говорит о том, что Россия и США достигают договоренностей в ряде общих вопросов. Об этом «360» заявил глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Он пояснил, что встреча Путина и Байдена формально должна зафиксировать достигнутые соглашения.

«Это больше, конечно, церемония. Могут быть и разочарования, как с Трампом. Но о чем именно будут беседовать президенты, пока не понятно. <…> Немногословность, которая была на встрече секретарей Совбезов, говорит о том, что обсуждались вопросы стратегической стабильности. Можно спорить, насколько это актуально. Но проблем действительно много и есть заинтересованность в стабильности и поиске конструктива. А это хороший сигнал», — отметил эксперт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях Арктического саммита в Рейкьявике с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Многие отметили, что участники встречи обошлись без громких заявлений.

Комментируя итоги встречи, глава внешнеполитического ведомства США отметил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном ни для кого не являются секретом. Но нужно стремиться к выстраиванию предсказуемых и стабильных отношений.

Глава МИД России подчеркнул, что обсуждать можно все вопросы, но делать нужно это честно, на основе взаимного уважения.

Лавров и Блинкен заявили, что у России и США есть общие интересы: вопросы Корейского полуострова, возобновление иранской ядерной программы, борьба с пандемией и проблема изменения климата.

Сергей Лавров отметил, что беседа с американским коллегой была перспективной. Также он отметил желание Блинкена провести работы по преодолению противоречий, которые накопились между двумя странами.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном в Женеве. Как подчеркнули в пресс-службе Совбеза, встреча стала продолжением переговоров Лаврова и Блинкена.

Отвечающие за безопасность представители силовых структур затронули темы стратегической стабильности, а также договорились выработать общие решения по ряду направлений. Собеседники договорились, что нормализация отношений России и США отвечает интересам двух стран, а также способствует стабилизации во всем мире.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. В пресс-службе Кремля заявили, что темами предстоящих переговоров станут перспективы российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности, а также вопросы по борьбе с пандемией коронавируса и урегулированию региональных конфликтов.