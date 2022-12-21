21 декабря 2022, 13:52
Захват причастных к расстрелу российских военных боевиков ВСУ в Кремле не подтвердили
Представитель Кремля Песков не подтвердил пленение боевиков ВСУ, расстрелявших россиян
Глава российского государства Владимир Путин получает информацию о происходящем в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС. Представитель Кремля не смог подтвердить достоверность информации о захвате в плен украинских военнослужащих, которые расстреляли российских военнопленных.
«Я не знаю, насколько это достоверно», — сказал Песков.
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Журналисты задали ему вопрос о правдивости опубликованных с СМИ данных о двух захваченных в плен офицерах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Военные участвовали в расстреле российских военнопленных в Макеевке.
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В конце ноября западная пресса впервые заговорила о преступлениях ВСУ. Экс-сенатор от штата Вирджиния в США Ричард Блэк заверил, что видео казни российских военнопленных не является постановочным.
Дмитрий Песков
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ВСУ
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