Захарову возмутило молчание Запада о посадке рейса Ryanair в Берлине

Страны Запада никак не отреагировали на экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине, в отличие от аналогичного случая в Минске. Об этом на своей странице на Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в Краков, в воскресенье совершил вынужденную посадку в Берлине после того, как диспетчеры немецкого аэропорта сообщили экипажу об угрозе на борту. Капитан лайнера после этого принял решение о посадке в Берлине. Самолет проверяли до раннего утра понедельника. Бомбы на борту не обнаружили. Всех пассажиров отправили на запасном лайнере.

Захарова обратила внимание, что самолет посадили в Берлине еще вчера, а новость об этом облетела СМИ только сегодня. Она удивилась, почему об этом сообщили представители Ryanair, а не страны НАТО.

«Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?» — написала она.

Захарова удивилась отсутствию реакции на это происшествие после «недели западных припадков» на тему аналогичной посадки самолета той же компании в Минске. Лайнер, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая тоже сел в столице Белоруссии из-за угрозы взрыва на борту.