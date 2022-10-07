Захарова уличила Киев в мести мирным гражданам за их выбор быть с Россией | 360°

Власть 07 октября 2022, 03:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Захарова уличила Киев в мести мирным гражданам за их выбор быть с Россией Представитель МИД РФ Захарова: Киев мстит мирным гражданам за их осознанный выбор России YouTube

Читать 360tv в

Нацисты киевского режима мстят мирным гражданам новых регионов РФ за их осознанный выбор быть в составе Российской Федерации. Такое заявление на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нацисты откровенно мстят мирным гражданам за сделанный ими осознанный выбор в пользу того, с кем они хотят быть», — заявила Захарова.

Реклама

Также она отметила, что освобождение этих территорий продолжится. В новых российских регионах налаживается мирная жизнь, восстанавливается разрушенная боевыми действиями инфраструктура. РФ и дальше намерена защищать эти регионы, подчеркнула дипломат.

Реклама

У России есть факты сознательного уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины посевов зерновых и элеваторов, минирования пашен и других сельхозугодий, заявила Захарова на брифинге. Украинские власти используют западное оружие для ударов по сельскохозяйственными предприятиям.

0 0 0 0 0 0