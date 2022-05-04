Захарова: западным СМИ запретили брать интервью у властей РФ

СМИ Запада запрещают брать интервью у представителей российской власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Она рассказала о случаях, когда иностранные журналисты направляли запрос на интервью, но затем сами «давали заднюю».

«Когда [западными СМИ] направляются запросы на интервью и мы начинаем время согласовывать, формат и так далее, вдруг оказывается — и нам об этом журналисты сообщают, — что им запрещают брать интервью у российской стороны», — сообщила Захарова.

По ее словам, сотрудники крупнейшего испанского агентства договорились об интервью, а затем, когда российская сторона уже подготовила ответы на вопросы, внезапно передумали. Такие инциденты происходили и с немецкими СМИ.

«Элементы такого же отношения мы видели регулярно, просто тогда нас корректировали — вырезали куски, не давали в эфир, ссылаясь на технические параметры», — добавила дипломат.