Западные страны устали от украинского лидера Владимира Зеленского. Они взрастили в его лице «монстрика», который стал их пожирать. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины, рассказала дипломат в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, всех утомил и достал.

«Есть люди, которые навязчивы до зубной боли только потому, что они заставляют тебя что-то делать, не забывать о какой-то теме. У них другое к нему отношение: они понимают, что создали монстрика, который аккуратненько, а где-то неаккуратненько начинает их сжирать», — сказала Захарова.

Зеленский, добавила официальный представитель МИД России, поверил, что Запад «отменит» любого человека, на которого он укажет. Украинский лидер живет в придуманном мире, где пытается встроить себя в мировую повестку.

«Я уверена, что он абсолютно точно считает, что управляет миром. <…> Они понимают, что взрастили такое чудовище, которое действует абсолютно в пылу своих каких-то видений», — подчеркнула Захарова.

Она заключила, что Зеленский что-то отрабатывает, а в каких-то моментах полностью уверовал в свою мощь.