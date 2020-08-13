Захарова заявила о внешнем вмешательстве в Белоруссию

Внешнее вмешательство в дела Белоруссии после президентских выборов ощущается как «беспрецедентное давление». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приведены в Twitter ведомства.

«Отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти», — сказала Захарова.

Она добавила, что заметны «отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства». По ее словам, это делается для того, чтобы расколоть общество и дестабилизировать ситуацию.

К посту в соцсети также прикреплено заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. От имени ЕС он назвал выборы в Белоруссии «несвободными и несправедливыми», отметил «Царьград».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко лидировал с 80% голосов.