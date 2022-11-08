Захарова заявила о продолжении точечных контактов между США и Россией | 360°

Власть 08 ноября 2022, 10:24 Захарова заявила о продолжении точечных контактов между США и Россией Представитель МИД Захарова заявила о продолжении точечных контактов между США и Россией РИА "Новости"

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Россия и Соединенные Штаты продолжают точечно вести переговоры. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live». По ее словам, российская сторона открыта для диалога по темам, представляющим обоюдный интерес.

«Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения», — сказала она.

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Обсуждение контактов между Штатами и Россией началось после того, как газета The Wall Street Journal написала о конфиденциальных переговорах, которые уже некоторое время ведутся между США и РФ. В частности, речь шла о контактах между советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил накануне, что ему нечего сказать о публикациях в американской газете. Он посоветовал журналистам обратиться либо в издание, либо в Белый дом.

Однако Салливан признал факт переговоров. По его словам, они касаются недопущения применения ядерного оружия.