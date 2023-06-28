Власть 28 июня 2023, 16:22 Захарова заявила о готовности Украины убивать мирных граждан Представитель МИД Захарова: Украина открыто говорит о готовности убивать мирных граждан РИА «Новости»

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Украинская власть готова пойти на убийства мирных граждан и говорит об этом уже открытым текстом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Она прокомментировала слова заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о планах совершать теракты в Крыму и уничтожать «вражеских пропагандистов». По ее словам, удивляют «уже не откровенно террористические методы киевского режима, а маниакальное желание убивать» обычных людей, общественных деятелей, журналистов.

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Захарова вспомнила, как украинское руководство «вяло реагировало» на убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. По ее словам, Украина не подтверждала, но и не отрицала свою причастность к преступлениям.

«А теперь просто открытым текстом — планируют, реализуют и будут действовать дальше так», — заявила представитель МИД РФ.

По ее мнению, это говорит об экстремистской сущности киевского режима. Также она заявила, что «мирный план» Украины не имеет никакого отношения к урегулированию украинского кризиса. Она подчеркнула, что без участия России нельзя определить исход конфликта, написал ТАСС.