Захарова заявила о готовности России вести переговоры с Украиной | 360°

Власть 09 ноября 2022, 16:36 Захарова заявила о готовности России вести переговоры с Украиной Представитель МИД Захарова: Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий РИА «Новости»

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Россия готова приступить к переговорам с Украиной по урегулированию конфликта с учетом тех реалий, которые сложились на настоящий момент. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия открыта к переговорам с Украиной, с учетом сложившихся реалий», — подчеркнула она.

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Дипломат отметила, что Россия никогда ранее не отказывалась от диалога.

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Накануне заместитель главы МИД Андрей Руденко также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Было только одно предварительное условие — чтобы власти соседней страны проявили добрую волю, писал RT.

Украинские власти, напомнил он, сделали свой выбор, закрепив законодательно невозможность переговоров с Россией. Он добавил, что российская сторона не обсуждала с США возможность диалога с Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил условия для начала переговоров с Россией. Одно из них — восстановление территориальной целостности государства.