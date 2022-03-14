Захарова заявила, что Запад превратил свои обязательства в мусор

Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой является ненормальным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». По ее мнению, таким образом западные страны превратили свои обязательства в мусор.

«Ненормально то, как они делают силовым образом, закрывая бизнес наш и у нас в стране свой в том числе», — подчеркнула Захарова.

Она также обратилась к людям, которые изначально полагали, что с западным бизнесом ничего не произойти не может, однако проявили обеспокоенность, когда на волне новых санкций иностранные компании стали объявлять о приостановке работы или полном уходе из России.

«Ну, так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, которые уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им понять, слово „навсегда“ применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства», — сказала она.

Западный бизнес начал активно заявлять об уходе или приостановке своей деятельности в России после того, как США, Евросоюз и ряд других стран серьезно усилили санкционное давление в отношении страны. Это произошло после признания независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации.

Под санкции попали ряд крупнейших российских банков, были введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза, США и ряд других государств закрыли воздушное пространство для самолетов РФ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил западные ограничения как «нарушение всех принципов, всех подходов, которые всегда проповедовали эти страны». По его мнению, санкции в отношении России почувствуют во всем мире.