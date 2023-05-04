Власть 04 мая 2023, 10:48 Захарова заявила, что Запад поставил у руля Украины «авантюристов и бандитов» Представитель МИД Захарова: Запад поставил у руля Украины «авантюристов и бандитов» Freepik

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США, Великобритания другие члены НАТО ответственны за то, что сейчас творит киевский режим. Именно они поставили управлять Украиной «авантюристов и бандитов». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов», — заявила она.

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По ее словам, западные страны дали украинским властям оружие и деньги, а также внушили чувство абсолютной безнаказанности и вседозволенности. Кроме того, они «обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение».

Накануне Захарова обратила внимание на то, что с подачи Запада в мире происходит дискриминация всего русского. Недружественные государства продолжают грубо нарушать права россиян. Эту травлю нужно прекратить, подчеркнула официальный представитель МИД России.