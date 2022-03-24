Захарова заявила, что власти Украины упустили свой главный шанс

Украинские власти пропустили свой главный шанс на суверенное государство и существование страны в собственных границах. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передало РИА «Новости».

Россия призывает администрацию Владимира Зеленского подумать о судьбе Украины и о жизнях людей, сделать выводы и принять решения, сказала Захарова.

«Главный шанс на существование Украины в собственных границах — Украины суверенной, Украины независимой — они уже упустили», — заявила дипломат.

Эти шансом власти Украины уговаривали воспользоваться последние семь лет, отметила Захарова. В очередной раз давали этот шанс в 2014 году. И через год снова. Сначала уговаривали администрацию экс-президента Петра Порошенко, потом команду Зеленского. Использовали все площадки и каналы, пытаясь объяснить, что иного варианта, кроме выполнения Минских соглашений, для сохранения страны нет.

«Иначе страна развалится — то, что мы видим сейчас, что на глазах у всего мира происходит», — отметила пресс-секретарь МИД.

Захарова также заявила, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.