Захарова объяснила, зачем Запад раскручивает тему ядерного противостояния | 360°

Власть 07 октября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

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Viber Захарова объяснила, зачем Запад раскручивает тему ядерного противостояния Представитель МИД РФ Захарова: Запад раскручивает тему ядерного противостояния РИА «Новости»

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Запад раскручивает тему ядерного противостояния, чтобы поддержать свою «упавшую» идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России-24».

«Тема ядерного противостояния активно раскручивается Западом именно для того, чтобы держать в тонусе свою упавшую идеологию, которая никогда в жизни не оправится», — считает Захарова.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный удар» по России, не дожидаясь, пока она применит ядерное оружие. Однако в Североатлантическом альянсе, похоже, совет восприняли скептически. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает решительно против применения ядерного оружия. США никогда не решатся напрямую воевать против России, поэтому отказываются поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, отметил в беседе с «360» военный журналист Алексей Борзенко.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Зеленский фактически призвал развязать мировую войну. Мария Захарова назвала украинского лидера «монстром», руками которого пытаются уничтожить планету.

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