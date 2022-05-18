Захарова заявила, что США сами виноваты в своих бедах

США сами виноваты во всех проблемах, которые возникли у страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не согласилась со сравнением государства с Венесуэлой, которое привел генеральный директор Tesla Илон Маск.

Захарова в своем Telegram-канале назвала «в корне неверным» сравнивать пути Соединенных Штатов и южноамериканской страны.

«Все беды Венесуэлы от США, а все беды США — от самих себя», — заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Народ Венесуэлы, отметила дипломат, стойко переносит вмешательство американцев во внутренние дела своего государства. Страна «живет и развивается, несмотря на колоссальное давление» со стороны Соединенных Штатов.

«Народ США пока еще не испытал и миллиардной части тех страданий, на которые американские президенты обрекали другие страны и народы», — заметила Захарова.

По ее словам, почувствовав на себе сильную инфляцию, санкции, обнищание, преследование и прочие невзгоды, американцы «в одну секунду отрекутся от всех своих „ценностей и идеалов“».

«Потому что в основе их государственности и морали — вера в деньги», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ согласилась с мнением Маска о сращивании в США большого капитала, спецслужб и медиа.

«Маск заявил: „Тексты Байдену пишут кукловоды-неоконы из ‚глубинного государства‘… Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер. Путь к власти — это путь к телесуфлеру“», — процитировала она основателя Tesla.