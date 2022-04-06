Захарова заявила, что США превратили ООН в инструмент предвыборной гонки

Власти США эгоистично используют ООН для достижения собственных целей. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что трибуна ООН — площадка, к которой приковано мировое внимание. Американская делегация регулярно делает с нее яркие заявления. Также Захарова подчеркнула, что Штаты часто путают ООН с предвыборной трибуной. Эти слова потом используются в личных целях американских властей.

«Для тех же самых американских политиков это не столько профессия (я имею в виду дипломатию и назначение в постпредство при ООН), сколько именно политическая площадка», — сказала она.

Ранее она обвинила английскую делегацию. Постоянное представительство Великобритании отклонило заявку РФ на экстренное собрание Совета безопасности при ООН. На встрече планировали обсудить информацию из Бучи, согласно которой Вооруженные силы России якобы пытали и убивали мирных граждан.