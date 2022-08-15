Захарова заявила, что США не должны вмешиваться в расследования других стран

Соединенным Штатам не нужно вмешиваться ни в одно расследование, которое идет в том или ином суверенном государстве. Ведь американские власти заявили о невмешательстве в расследование по делу экс-президента США Дональда Трампа. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

Таким образом она прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, что администрация американского президента не влияет на расследование дела об обнаружении у Трампа секретных документов.

«А почему тогда в другие расследования вмешивается? Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешиваются в расследования американские», — задалась вопросом Захарова.

Агенты ФБР 8 августа пришли с обыском в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Сын политика — Эрик Трамп — уже заявил, что спецслужбы не нашли ничего компрометирующего в доме отца. Генеральный прокурор, министр юстиции Меррик Гарленд не стал раскрывать основания для обыска у Трампа. СМИ сообщали, что в особняках экс-президента США нашли и изъяли 11 комплектов секретных документов.