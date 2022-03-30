Захарова заявила, что США хотят превратить ЕС в довесок к НАТО

Соединенные Штаты намереваются превратить Евросоюз в довесок к НАТО. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон хочет превратить интеграционный проект „ЕС“ в довесок к НАТО, в ее „региональный экономический департамент“. И уже в новой конфигурации управлять всем западным миром с Капитолийского холма», — написала она в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что Евросоюз годами являются только экономическим объедением. В его рамках удавалось договориться об общеполитических вопросах, но нацоборона и военные темы никогда не обсуждались. Дипломат добавила, на последнем саммит в Брюсселе американский президент Джо Байден призывал альянс и ЕС договориться об углублении партнерства для оборонных целей.

Официальный представитель МИД РФ высказала мнение, что замысел стратегов и Вашингтона прямо противоположный.

«Поскольку в НАТО с момента основания альянса главенствуют США, им бы хотелось, чтобы все, что происходило „под зонтиком“ ЕС, тоже не оставалось без их пригляда», — отметила она.

По ее словам, Штаты не хотят видеть Европу сильной и самостоятельной, развивать ее.