Захарова заявила, что Россия располагает данными об умышленном уничтожении ВСУ посевов зерновых | 360°

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Захарова заявила, что Россия располагает данными об умышленном уничтожении ВСУ посевов зерновых

Представитель МИД Захарова: у России есть данные об умышленном уничтожении ВСУ посевов

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У России есть факты сознательного уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) посевов зерновых, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга в четверг. По ее словам, украинские власти используют западное оружие в том числе для ударов по сельскохозяйственными предприятиям.

Трансляцию выступления провели в Rutube-канале министерства иностранных дел.

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«Мы также располагаем фактами сознательного уничтожения ВСУ и националистами посевов зерновых и элеваторов, минирования пашен и других сельхозугодий. Соответствующие материалы имеются в публичном пространстве», — рассказала Захарова. Она напомнила об уничтожении зернохранилища в Мариуполе. По ее словам, в тот момент никто на Западе не думал о беднейших странах, потому что для западных политиков «цель всегда оправдывает средства».

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Представитель МИД высказалась и об отношении секретариата ООН к украинскому конфликту. Мария Захарова назвала позицию организации ангажированной и беспринципной, а также раскритиковала генсека Антониу Гутерриша за слова о референдумах в Донбассе и на освобожденных территориях.

Сельское хозяйство

Мария Захарова

ВСУ

Украина

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