Власть 26 июля 2023, 19:18 Захарова заявила, что Россия обязательно выступит на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке Представитель МИД Захарова: Россия выступит на заседании СБ ООН по зерновой сделке Freepik

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия обязательно выступит на заседании СБ ООН по зерновой сделке. Ранее появившаяся в СМИ информация об отказе РФ в знак протеста участвовать в этом заседании — неверна. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова объяснила, что отменено другое выступление — на тему якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы». Именно на этом заседании отказался выступать российский представитель, в том числе в связи с недопуском заявленного докладчика.

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«По зерновой сделке Россия как раз будет выступать обязательно», — написала она.

Ранее в СМИ появилась информация, будто первый зампостпреда Дмитрий Полянский объявил о решении российских дипломатов не выступать на «следующем за нашим» заседании на тему гонений на УПЦ из-за недопуска бывшего епископа УПЦ Гедеона. Следующим, согласно анонсу, как раз идет заседание по зерновой сделке, созванном Украиной.