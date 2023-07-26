26 июля 2023, 19:18
Захарова заявила, что Россия обязательно выступит на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке
Представитель МИД Захарова: Россия выступит на заседании СБ ООН по зерновой сделке
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия обязательно выступит на заседании СБ ООН по зерновой сделке. Ранее появившаяся в СМИ информация об отказе РФ в знак протеста участвовать в этом заседании — неверна. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Захарова объяснила, что отменено другое выступление — на тему якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы». Именно на этом заседании отказался выступать российский представитель, в том числе в связи с недопуском заявленного докладчика.
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«По зерновой сделке Россия как раз будет выступать обязательно», — написала она.
Ранее в СМИ появилась информация, будто первый зампостпреда Дмитрий Полянский объявил о решении российских дипломатов не выступать на «следующем за нашим» заседании на тему гонений на УПЦ из-за недопуска бывшего епископа УПЦ Гедеона. Следующим, согласно анонсу, как раз идет заседание по зерновой сделке, созванном Украиной.
Мария Захарова
МИД РФ
ООН
зерновая сделка
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