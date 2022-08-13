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    13 августа 2022, 02:17

    Захарова заявила, что посольство РФ в Эстонии в курсе ситуации с задержанием журналистов

    Захарова: посольство РФ в Эстонии взяло на контроль ситуацию с задержанием журналистов

    Юлия Шелковенко

    Посольство России в Эстонии взяло на контроль ситуацию с задержанием журналистов Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева. Дипломаты предпринимают необходимые меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на запрос «Известий».

    Сотрудники российских СМИ готовили материалы об ограничении выдачи виз гражданам РФ, а также о лишении танка Т-34 статуса памятника. Пока неизвестно, в чем именно их обвиняют эстонские власти.

    «Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — ответила Захарова.

    Солдатову и Тимофеева задержали 12 августа во время поездки из Нарвы в Таллин. Сотрудники «Известий» находились за границей по туристическим визам. Представители миграционных служб изъяли у задержанных смартфоны. Связь с ними пропала.

    Позднее их отпустили из полицейского участка в городе Йыхви и доставили на пункт пропуска Нарва. В настоящий момент россияне направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться на Родину.

    На прошлой неделе власти Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову. Ее заподозрили в шпионаже. Позже она вышла на связь и сообщила, что ее отпустили.