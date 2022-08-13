Захарова заявила, что посольство РФ в Эстонии в курсе ситуации с задержанием журналистов

Посольство России в Эстонии взяло на контроль ситуацию с задержанием журналистов Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева. Дипломаты предпринимают необходимые меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на запрос «Известий».

Сотрудники российских СМИ готовили материалы об ограничении выдачи виз гражданам РФ, а также о лишении танка Т-34 статуса памятника. Пока неизвестно, в чем именно их обвиняют эстонские власти.

«Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — ответила Захарова.

Солдатову и Тимофеева задержали 12 августа во время поездки из Нарвы в Таллин. Сотрудники «Известий» находились за границей по туристическим визам. Представители миграционных служб изъяли у задержанных смартфоны. Связь с ними пропала.

Позднее их отпустили из полицейского участка в городе Йыхви и доставили на пункт пропуска Нарва. В настоящий момент россияне направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться на Родину.

На прошлой неделе власти Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову. Ее заподозрили в шпионаже. Позже она вышла на связь и сообщила, что ее отпустили.