Захарова заявила, что НАТО нужно призвать США к продлению СНВ-3

Захарова напомнила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о планах обсудить действия по сохранению режима контроля над вооружениями с учетом истечения в феврале будущего года срока действия ДСНВ. Захарова подчеркнула, что высказывание о прекращении Договора звучит как нечто «вполне предопределенное» и вызовет недоумение.

Представитель МИД РФ отметила, что большая часть стран-членов НАТО поддерживает продление соглашения, пишет ИА RNS.

«Руководству Секретариата альянса, видимо, было бы более уместно обратиться к американцам и призвать их все же заняться продлением ДСНВ и конструктивной работой по укреплению стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — заметила дипломат.

Она добавила, что наша страна не один раз голосовала за продление ДСНВ в том виде, в каком он был подписан.