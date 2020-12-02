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    02 декабря 2020, 14:27

    Захарова заявила, что НАТО нужно призвать США к продлению СНВ-3

    Полина Петрова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководству секретариата НАТО нужно призвать власти США к продлению Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), информирует ТАСС.
    Захарова заявила, что НАТО нужно призвать США к продлению СНВ-3

    Захарова напомнила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о планах обсудить действия по сохранению режима контроля над вооружениями с учетом истечения в феврале будущего года срока действия ДСНВ. Захарова подчеркнула, что высказывание о прекращении Договора звучит как нечто «вполне предопределенное» и вызовет недоумение.

    Представитель МИД РФ отметила, что большая часть стран-членов НАТО поддерживает продление соглашения, пишет ИА RNS.

    «Руководству Секретариата альянса, видимо, было бы более уместно обратиться к американцам и призвать их все же заняться продлением ДСНВ и конструктивной работой по укреплению стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — заметила дипломат.

    Она добавила, что наша страна не один раз голосовала за продление ДСНВ в том виде, в каком он был подписан.