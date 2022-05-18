Захарова заявила, что НАТО навязывает солидарность силовым методом

Солидарности, общности взглядов и единства в рядах НАТО нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с белорусским изданием БелТА. Захарова прокомментировала для проекта «В теме» планы по расширению Североатлантического альянса за счет присоединения Финляндии и Швеции.

Захарова отметила, что НАТО вовсе не союз единомышленников, как они пытаются всех убедить. В альянсе нет единства в собственных рядах, а есть претензии, «граничащие с ненавистью». Также не наблюдается единства между политиками стран — участниц НАТО и народом этих государств.

«Никакой солидарности-то и нет, и общности взглядов, и единства», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что Финляндию и Швецию втягивают в НАТО, при этом не учитывают мнение населения этих стран. Она добавила, что не нужно предпринимать никаких действий, а просто «насладиться моментом», наблюдая, к чему приведут внутренние процессы в альянсе.

«Она [ситуация] демонстрирует отсутствие самого главного — единства помыслов, солидарности. Потому что солидарность не может быть навязанной. А в данном случае мы видим, как во всех смыслах этого слова решения продавливаются именно силовым методом», — подчеркнула Захарова.