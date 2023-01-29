Власть 29 января 2023, 04:59 Захарова высмеяла Зеленского и его «танчики» отрывком из КВН Представитель МИД России Захарова высмеяла Зеленского и его «танчики» отрывком из КВН Unsplash

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила новую расшифровку КВН в исполнении президента Украины Владимира Зеленского. Отрывок выступление бывшего КВН-щика Зеленского она выложила в Telegram-канале.

«Невероятно, но факт. Видимо, КВН можно расшифровывать „Как Все Начиналось“», — подписала фрагмент Захарова.

Реклама

На видео Зеленский рассказывает, что «Украине нужны танчики и солдатики». Солдатиков будут садить в танчики и отправлять сражаться.

Посол Украины во Франции заявил, что западные партнеры пообещали передать на вооружение его страны более 300 тяжелых танков. Также посол отметил важность своевременных поставок.

Захарова заявила, что любое оружие, попавшее на Украину, становится законной целью российских войск. Поставки Запада подтвердили полную вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине, хотя они и не изменят ход боевых действий, подчеркнула дипломат. Североатлантический альянс полностью втянут в конфликт на Украине, жители Европы и США должны это осознать.