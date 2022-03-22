Захарова высмеяла заявление Псаки о невмешательстве США в решение об уходе ряда компаний из России

В МИД РФ ответили на заявление Белого дома о том, что власти США не обращались к компаниям с просьбой приостановить свою деятельность в России. Ранее об этом упоминала пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Слова Псаки подвергла сомнению официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Как и „Северный поток — 2“ — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — сыронизировала она в Telegram по поводу выступления пресс-секретаря Белого дома.

По словам Псаки, компании из США должны принимать самостоятельное решение об уходе с российского рынка. В Белом доме якобы не просили ни одно предприятие сделать это.

Ранее в МИД РФ отметили, что высказывания президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина могут послужить причиной разрыва российско-американских отношений. Послу США в России уже вручили ноту протеста.