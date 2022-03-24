Захарова высмеяла требование Великобритании убрать с YouTube заявления своего главы Минобороны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на требование Министерства обороны Великобритании к сервису YouTubе. Ведомство попросило удалить видео с заявлениями главы ведомства Бена Уоллеса, которое он сделал во время беседы разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. Захарова назвала ситуацию уморительной.

«Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности», — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что интервью главы МИД Великобритании Лиз Трасс — это еще больший риск для нацбезопасности, ведь они угрожают ментальному здоровью нации.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали несколько эпизодов из 10-минутного разговора с Уоллесом. Они побеседовали с ним, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Британский политик пообещал поднять тему ядерной программы Украины на встрече с премьер-министром Борисом Джонсоном. Также он признался, что Соединенное Королевство передало Украине более четыре тысяч ПТУР, и данный вид вооружения уже заканчивается на складах. Уоллес раскрыл и то, что Великобритания в течение пяти лет отправляла на Украину своих военных специалистов, готовившись государство к вступлению в НАТО.