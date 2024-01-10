Власть 10 января 2024, 20:02 Захарова высмеяла слова Зеленского о борьбе с Россией РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с Россией. Свои мысли он объяснил «украинской интуицией».

Выступая в Вильнюсе, Зеленский заявил, что Россия якобы «не выживет», если продолжать вести борьбу против нее. Такими словами он пытался убедить литовцев в необходимости продолжать помощь Украине.

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Захарова с иронией отнеслась к заявлениям Зеленского, которые он подкрепил исключительно своей интуицией. Она напомнила, что украинские власти неоднократно ошибались.

«Не подвела ни разу, и все задуманное сбылось. На нее смело можно положиться и ждать. Санитаров», — сыронизировала представительница МИД.

Ранее Захарова выступила с критикой тайной встречи G7 и государствами «глобального Юга». По ее словам, таким образом страны Запада пытаются привлечь внимание к режиму Зеленского, фактически устраивая ему политическую кампанию.

Из-за поражений ВСУ на поле боя Зеленский ставит все более жесткие требования союзникам. В частности, украинский президент потребовал конкретики от НАТО о вступлении в альянс.