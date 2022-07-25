Захарова высмеяла слова Трампа о существовании двух гендеров

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существует только два гендера. Эти слова высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнившая высказывание бывшего вице-президента США Альберта Гора о сломанной демократии.

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп выступал на студенческой конференции во Флориде. Во время своей речи он сказал, что в мире есть только два гендера — женский и мужской. Присутствующие встретили его слова бурными аплодисментами.

«Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины. Два гендера», — отметил бывший президент.

Второе высказывание, о котором говорила Захарова, прозвучало в интервью телеканалу NBC News. Гор заявил, что в США меняется общественное мнение, а демократия сломана. Он призвал обратить внимание на кризис демократии, чтобы разрешить климатические проблемы.