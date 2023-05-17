Власть 17 мая 2023, 07:27 Захарова высмеяла попытку Венгрии пригрозить Зеленскому пятой статьей НАТО Представитель МИД Захарова высмеяла попытку Венгрии пригрозить Зеленскому 5-й статьей НАТО РИА «Новости»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об угрозе эксперта из Венгрии по вопросам безопасности Дьердя Ногради инициировать пятую статью НАТО в отношении Украины за планы президента Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба». По ее словам, в ситуации с «Северными потоками» блок так ничего и не предпринял. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что при уничтожении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» «только руками натовские страны развели и сделали вид, что так и было».

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«Мало того, за полгода до этого президент одной натовской страны (США) пообещал разрушить эту гражданскую инфраструктуру. И тоже ничего», — отметила Захарова

Она сравнила угрозы Североатлантического альянса в отношении киевского режима с попыткой «напугать ежа лесными ягодами и грибами». Ранее газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные данные Пентагона написала, что Владимир Зеленский при встрече с украинским вице-премьером Юлией Свириденко выступил с идеей взорвать трубопровод «Дружба». Именно по этой нитке Россия доставляет нефть в Венгрию.