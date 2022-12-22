Власть 22 декабря 2022, 15:54 Захарова высмеяла новый дизайн флага Украины от Кислицы Представитель МИД Захарова высмеяла идею Кислицы с новым дизайном флага Украины

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла обойти стороной новую публикацию в Twitter украинского представителя при ООН Сергея Кислицы. Дипломат показал «новый флаг» своего государства. Захарова в своем Telegram-канале заявила, что с Украиной происходит то, о чем российская сторона предупреждала давно.

«Постпред Украины в ООН опубликовал в Twitter новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала официальный представитель МИД РФ.

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Кислица показал в соцсети изображение флага, который одновременно напоминает как американский, так и украинский.

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«Они будут вместе столько, сколько это будет нужно…» — подписал он фото.

Такое заявление постпред Украины в ООН сделал после посещения украинский президентом Владимиром Зеленским Вашингтона. Украинский лидер встретился с главой Белого дома Джо Байденом, выступил в конгрессе США. Владимир Зеленский после мероприятия подарил флаг Украины спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.