Захарова вспомнила притчу о саранче из-за высылки дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула на массовую глупость европейских политиков из-за высылки российских дипломатов. В своем Facebook она привела вольную цитату чешского писателя Карела Чапека.

Захарова опубликовала фрагменты заметок «Интерфакса» и РИА «Новости», в которых говорилось о том, что Чехия поблагодарила Латвию, Литву и Эстонию, объявивших вслед за республикой о высылке российских дипломатов. А также заявившую о розыске двух россиян Великобританию. Прага подозревает их в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна». То же самое…» — написала Захарова.

Карел Чапек — классик чешской литературы XX века. Его высказывание о саранче встречается и в другом переводе: «Сама по себе саранча еще не наказанье Господне, она становится наказаньем Господним, когда ее много. Так же и с дураками».

Эта же фраза гуглится на чешском языке: «Kobylky samy o sobě ještě nejsou Pánovým trestem; stávají se Pánovým trestem, když je jich mnoho. Tak je to s blázny».

Нашествие саранчи — одна из 10 казней египетских. Это описанные в Ветхом завете бедствия, постигшие египтян за отказ фараона освободить евреев.