Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравился сам

Россия опровергла утверждения главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что в Москве заявили, что Алексей Навальный отравил сам себя.

«Мы отвергаем заявления Мааса, которые он уже не первый раз делает публично, о том, что представители российской исполнительной власти утверждали, будто Навальный отравил сам себя. Это чистая ложь. Никто никогда таких заявлений не делал», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова привело РИА «Новости».

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа прямо на борту самолета. Пилот посадил борт в Омске, россиянина срочно госпитализировали. Местные врачи назвали причиной ухудшения самочувствия нарушение обмена веществ, из-за которого резко изменился уровень сахара в крови.

Позже Навального перевезли на лечение в Германию. Там заявили, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». В ОЗХО отметили, что субстанцию, аналогичную по характеристикам «Новичку», действительно нашли, но она не входит в список запрещенных.